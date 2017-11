Vollsperrung des Lövenicher Autobahntunnels

Köln. Beim Länderspiel am 14. November in Köln wäre es wegen einer Sperrung des Lövenicher Tunnels zu einem großen Verkehrschaos gekommen. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat eine Lösung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Eine Vollsperrung des Lövenicher Tunnels der A1 in Köln hätte kommende Woche am Dienstagabend beinahe für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plante, den Tunnel von Montag auf Dienstag (13./14.11.) in Fahrtrichtung Koblenz und von Dienstag auf Mittwoch (14./15.11.) in Fahrtrichtung Dortmund jeweils zwischen 21 und 5 Uhr zu sperren.

Das Problem: Am Dienstagabend findet in dem unweit entfernten Rhein-Energie-Stadion in Müngersdorf das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich statt. Die Partie endet erst um 22.30 Uhr, also während der Tunnel bereits gesperrt sein sollte. Für viele Fußballfans, die in Richtung Dortmund abreisen wollen, würde das ein großes Verkehrschaos bedeuten.

"Das Länderspiel hatte hier keiner auf dem Schirm", sagte die Pressesprecherin des Landesbetrieb Straßenbau NRW Sabrina Kieback auf GA-Anfrage. Die Vollsperrung sei wegen Wartungsarbeiten am Tunnel nötig. Diese würden im regelmäßigen Turnus von einer Spezialfirma aus Österreich durchgeführt. "Der Termin für die Wartung stand schon eineinhalb Jahre vorher fest", sagte Kieback.

Damit das Verkehrschaos ausbleibe, habe man sich eine Lösung überlegt: Von Montag auf Dienstag (13./14.11.) wird der Tunnel wie gehabt von 21 bis 5 Uhr in Richtung Koblenz gesperrt. Damit hätten die Fußballfans, die nach dem Spiel am Dienstag Richtung Bonn müssen, freie Fahrt.

Von Dienstag auf Mittwoch (14./15.11.) geht die Vollsperrung von 21 Uhr bis 5 Uhr lediglich von der Aachener Straße bis zum Autobahnkreuz Köln-West. Der andere Teil des Tunnels, von der Aachener Straße Richtung Köln Bocklemünd, soll erst ab 24 Uhr voll gesperrt werden.

"Bis dahin sind hoffentlich alle Fußballfans mit dem Auto über diesen Streckenabschnitt Richtung Dortmund abgereist", sagt Kieback. Bis 5 Uhr sollen dann alle Wartungsarbeiten abgeschlossen sein.