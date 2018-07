Wasserwerk betroffen

Wesseling. Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Mittwochnachmittag in Wesseling gekommen. Davon betroffen war auch das Wasserwerk. Deshalb gab es kurzzeitig keine Wasserversorgung in einigen Stadtteilen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

In Wesseling ist es am Mittwoch zu einem kurzzeitigen Stromausfall gekommen. Wie die Stadt Wesseling auf GA-Anfrage bestätigt, waren davon die Stadtteile Keldenich, Wesseling-Mitte und Urfeld betroffen. Da auch im Wasserwerk in Urfeld der Strom ausfiel, brach dort kurzzeitig die Wasserversorgung zusammen. Etwa 45 Minuten dauerte der Ausfall, gegen 16.20 Uhr wurde die Strom- und Wasserversorgung wieder hergestellt.