Kurz gefragt

Von Gerda Saxler-Schmidt, 28.05.2019

Der 65-jährige Marian Gold, bürgerlich Hartwig Schierbaum, ist Mitbegründer und Sänger der Kultband Alphaville. Er ist Vater eines Sohnes mit einer Autismus-Spektrums-Störung, der vom Verein Leben mit Autismus betreut wird. Mit ihm sprach .

Sie spielen mit Ihrem Sohn Marlon und seiner Band Courage „Big in Japan“ beim Tag der Begegnung. Was löst das bei Ihnen aus?

Marian Gold: Großen Stolz und große Freude. Es bedeutet mir wesentlich mehr als alle Bühnen dieser Welt. Courage ist eine Erfolgsstory dieses Vereins. Ich war bei einigen Übungsstunden dabei und habe gesehen, welch großartige Arbeit Udo Seehausen macht. Von daher weiß ich auch, dass es durchaus Unwägbarkeiten geben kann bei einem Auftritt.

Ihr Sohn hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Wie gehen Sie damit um?

Gold: Ich nehme es nicht als Krankheit wahr. Es ist Teil seiner Persönlichkeit. Aber letztlich ist Marlon für mich immer noch in vielen Punkten ein Rätsel. Er ist das einzige meiner Kinder, das nicht in Berlin lebt. Ich sehe ihn nicht so oft, wie ich mir das vorstelle, auch weil seine besondere Problematik Besuche in Berlin schwierig machen. Seine Mutter und ich tun aber alles, was wir können, damit es ihm gut geht.

Welche Bedeutung hat das Engagement des Vereins Leben mit Autismus für Sie?

Gold: Der Verein leistet wirklich eine Mammutaufgabe. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Alles entsteht aus einer privaten Initiative der Vereinsmitglieder. Ich habe einige der Männer und Frauen kennengelernt, sie leisten so großartige Arbeit. Aus ihrem Engagement werden sicher noch weitere Erkenntnisse gewonnen werden, die auch weitere Verbreitung finden und noch anderen helfen können.