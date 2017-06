Ehepaar Schiffer feiert ein äußerst seltenes Jubiläum

SWISTTAL-ODENDORF. Welches junge Paar wünscht sich das nicht: ein langes gemeinsames Leben. Für Johanna und Georg Schiffer hat sich dieser Wunsch in ganz besonderem Maß erfüllt: Das Odendorfer Ehepaar ist seit 75 Jahren verheiratet und feiert am Sonntag, 25. Juni, das sehr seltene Ehejubiläum der Kronjuwelen-Hochzeit

Von Gerda Saxler-Schmidt, 17.06.2017

Als sich das junge Paar vor 75 Jahren in der Odendorfer Pfarrkirche das Ja-Wort gab, war dies ein herrlicher Sommertag, erinnern sie sich. Während der Bräutigam die Ausgehuniform der Marine trug, kleidete die Braut ein weißes Seidenkleid mit silbernen Stickereien, die „wunderbar in der Sonne funkelten“. Den Stoff hatte ihr Bräutigam in St. Malo in der Normandie gekauft. Gretchen, die Schwester der Braut, hatte daraus das wunderschöne Brautkleid genäht.

Kennengelernt hatten sich der aus Gelsdorf stammende Bräutigam und die aus Odendorf stammende Braut 1939 bei einem Karnevalsball in Odendorf. Kurz darauf wurde er bei Kriegsbeginn zur Marine eingezogen.

Bei einem Fronturlaub 1941 verlobte sich das junge Paar, und 1942 wurde geheiratet. Bereits eine Woche nach der Hochzeit musste der junge Mann zurück an die Front. Nach Kriegsende 1945 lebte das junge Paar bei den Eltern in der Huttgasse, heute Orbachstraße, in Odendorf. Georg Schiffer machte eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter und seine Ehefrau Johanna kümmerte sich um Haushalt und drei Kinder.

1950 bauten sie ihr eigenes Haus mit einem großen Nutzgarten. Ihre Hobbys Fotografieren, Fahrradfahren und Tischtennis pflegen die heute 94-jährige Johanna und ihr 96-jähriger Ehemann Georg Schiffer heute nicht mehr.

Allerdings hielt sich Georg Schiffer bis ins hohe Alter mit Walken fit – im letzten Jahr noch mit Rollator. Was sich das Ehepaar Schiffer zum 75. Hochzeitstag wünscht: Gesundheit und dass sie noch schöne Jahre miteinander verbringen können.