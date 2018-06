Arbeiten an der Fahrbahn

Köln/Solingen. Das Autobahnkreuz Bonn-Ost wird am Donnerstag kurzzeitig gesperrt. Die angekündigten Sperrungen auf der A3 bei Solingen entfallen, weil die dortigen Unwetterschäden mittlerweile behoben sind.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Autofahrer müssen am Donnerstagnachmittag, 7. Juni, mit Verzögerungen am Kreuz Bonn-Ost rechnen. Das meldet der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Auf der A59/A562 ist am Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr im Kreuz Bonn-Ost die Verbindung nach Bonn-Holtorf zwei Stunden lang komplett gesperrt. Straßen.NRW lässt hier eine neue Fahrbahndecke einbauen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die für Montag bis Mittwoch (11. bis 13. Juni) angekündigten Sperrungen der A3-Anschlussstelle Solingen entfallen. Die durch Unwetter der letzten Tage aufgetretenen Schäden auf der Fahrbahn konnten kurzfristig behoben werden.

