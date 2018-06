Filialen werden zusammengelegt

Köln. Die Kreissparkasse Köln schließt 45 Filialen, darunter 16 im Rhein-Sieg-Kreis. Das gab das Unternehmen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

45 Filialen der Kreissparkasse Köln werden künftig mit benachbarten Filialen zusammengelegt und zu größeren EInheiten zusammengeührt. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Unter den 45 Filialen befinden sich auch 16 im Rhein-Sieg-Kreis. Um welche Filialen es sich genau handelt, wird in Kürze bekanntgegeben.

Außerdem werden 19 Filialen im Rhein-Erft-Kreis, acht im Rheinisch-Bergischen-Kreis und zwei im Oberbergischen Kreis geschlossen. Die Mitarbeiter sollen mit in die benachbarten Filialen ziehen, so das Unternehmen am Donnerstag.

