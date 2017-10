Leck in Köln

Blick auf Ölraffinerie Shell in Köln-Godorf.

Köln. Im Shell-Werk in Köln-Godorf sind im September 2017 bis zu 270 Liter des krebserregenden Stoffs Solvent Naphta ausgelaufen. Ein Gesundheitsrisiko soll für die Bevölkerung laut Shell nicht bestehen.

Von Katharina Weber, 12.10.2017

Vor rund vier Wochen sind auf dem Gelände des Shell-Werks in Köln-Godorf bis zu 270 Liter eines gesundheitsgefährdenden Stoffgemischs namens Solvent Naphta ausgelaufen. Das bestätigte Jan Zeese, Sprecher des Unternehmens, auf Anfrage. Die Flüssigkeit lief aus einem Loch in einer Pipeline in der Nähe des Godorfer Hafens. Ein Gesundheitsrisiko soll weder für die Mitarbeiter noch für die Bevölkerung bestehen.

Verunreinigt wurde dabei eine Fläche von circa vier Quadratmetern, die mittlerweile gesichert und gereinigt wurde. Von der Flüssigkeit sei damit nichts mehr übrig, so Zeese. Ob das Risiko einer Verunreinigung des Grundwassers besteht, würde gerade geprüft. Dazu würde der Boden bis zu einer Tiefe von acht Metern untersucht.

Weitere Berichterstattung folgt.