11.10.2017

Beim Kommunalkongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin durften Tobias Olbrich, Viktoria Radovanovic, und Tim Sydow das Projekt der GGS Sürster Weg „den Erwachsenen“ präsentieren. Er gehörte dann zu den fünf Finalisten und ging im Publikumsvoting als Sieger hervor. Eins ist Michael Olbrich darüber hinaus noch gut im Gedächtnis: Auf der Zugfahrt nach Berlin hatte Tim einem interessierten erwachsenen Fahrgast das Projekt erklärt und dabei fachkundig Begriffe wie Relais-Aufbau oder Leuchtdioden verwendet. Was den Fahrgast habe staunend sagen lassen, das habe er selbst erst in seinem Studium gelernt.

Infos zum Projekt unter www.omo-net.de/ggs

Infos zur Initiative „Code your Life“ unter www.code-your-life.org