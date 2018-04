Großeinsatz am Chimpanzodrome

Bis auf die Grundmauern ausgebrannt ist die Kletterhalle Chimpanzodrome in Frechen.

Frechen. Eine der größten Kletter- und Boulderhallen in Deutschland, das Chimpanzodrome in Frechen, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Bis Samstagmittag war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 28.04.2018

Gegen 0.45 Uhr waren gleich mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Leitstelle eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr nur wenige Minute später vor Ort eintrafen, stand die Kletterhalle bereits komplett in Flammen. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst und weitere Kräfte entsandt. Insgesamt 120 Feuerwehrmänner aus Pulheim, Kerpen, Hürth, Erftstadt und Bergheim waren schließlich im Einsatz, teilte ein Sprecher dem GA mit.

Outdoor-Kletterturm kracht zusammen

Von mehreren Stellen aus wurde das Feuer auf dem Gelände der historischen Ringlok-Anlagen an der Ernst-Heinrich-Geist-Straße bekämft. Das Feuer hatte sich so rasant ausgebreitet, dass um kurz vor 1.30 Uhr am Eingang der Halle der Outdoor-Kletterturm zusammenkrachte. Mehrere Bleche und andere Teile wirbelten umher und schlugen nur wenige Meter von den Einsatzkräften entfernt auf den Vorplatz auf. Laut Feuerwehr wurde jedoch niemand verletzt.

Zwei Personen aus dem Umfeld der Kletterhalle mussten allerdings vor Ort medizinisch versorgt werden. Sie waren beim Anblick der brennenden Halle zusammengebrochen.

Bis Samstagvormittag waren noch Wehrleute im Einsatz und kümmerten sich um letzte Glutnester. Um sicher zu gehen, dass das Feuer tatsächlich komplett gelöscht wurde, überprüften die Einsatzkräfte am Mittag zudem von einer Drehleiter aus den Brandort. Erst gegen 12 Uhr konnte die Brandwache schließlich aufgehoben werden.

Großräumige Absperrung wegen Einsturzgefahr

Wegen akuter Einsturzgefahr der verbleibenden Grundmauern wurde der Absperrbereich rund um die Halle am Samstagmittag noch einmal vergrößert. Das bedeutet für die umliegenden Unternehmen, dass sie zunächst nicht in ihre Gebäude können.

Wie es zu dem Brand in dem 700 Quadratmeter großen Chimpanzodrome gekommen war, ist bisher noch nicht bekannt. Die Feuerwehr geht nach einer ersten Einschätzung jedoch davon aus, dass das Feuer im Inneren des Gebäude seinen Ursprung hatte. "Wir ermitteln noch zur Brandursache in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden sei immens. Man schätze ihn auf mindestens mehrere 100.000 Euro. Die Flammen hatten auch ein benachbartes Gebäude beschädigt.

Das Chimpanzodrome ist seit 1996 eine der größten Kletterhallen in Deutschland und eine der ersten Kletterhallen im Raum Köln. Auf einer Grundfläche von mehr als 700 Quadratmetern standen über 1450 Quadratmeter zum Erleben bereit. In der Halle fanden regelmäßig auch Kurse und Wettbewerbe statt. Am Samstag hätten unter anderem neue Einsteigerkurse beginnen sollen.