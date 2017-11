Beamter rettet sich mit Sprung

21.11.2017 Euskirchen. Polizisten in Euskirchen wollten einen 23-Jährigen, der ohne Führerschein unterwegs war, aus dem Verkehr ziehen. Als sie den Kleinlaster zum Stehen brachten, fuhr der Mann plötzlich auf einen Beamten zu.

Mit einem Kleinlaster ist ein 23 Jahre alter Mann in Euskirchen auf einen Polizisten zugefahren - der Beamte konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Mann sei den Beamten bekannt gewesen, weil er keinen Führerschein besitze und trotzdem Auto fahre, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Um den 23-Jährigen aus dem Verkehr zu ziehen, sperrten die Beamten am Montagabend eine Straße mit einem Streifenwagen und brachten den Kleinlaster so zum Stehen. Als einer der Polizisten auf das Auto zuging, gab der Fahrer jedoch wieder Gas und fuhr frontal auf den Beamten zu.

Der Polizist sprang zur Seite und blieb dadurch unverletzt. Als der polizeibekannte Mann nach wenigen Metern verkehrsbedingt wieder anhalten musste, nahmen die Beamten ihn und seinen Beifahrer vorläufig fest. (dpa)