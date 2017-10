Festnahme durch die Polizei

Köln. Eine Zeugin hatte im Regionalexpress 9 unter anderem beobachtet, wie der Vater seinen dreijährigen Sohn schlug. Nach der Festnahme rastete der Erziehungsberechtigte völlig aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.10.2017

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurde eine Zeugin im Regionalexpress 9 auf der Fahrt zum Kölner Hauptbahnhof auf eine Kindesmisshandlung aufmerksam. Laut Polizeiangaben sah sie, wie ein Vater seinen dreijährigen Sohn schlug und seine Kinder laut anschrie. Bei Ankunft im Kölner Hauptbahnhof nahm die Polizei den 27-jährigen Ghanaer vorläufig fest. Der Mann nahm die Situation allerdings nicht gelassen hin, sondern rastete aus und zerstörte den Durchsuchungsraum der Bundespolizei.

Laut Aussagen der Zeugin habe der Mann seinem Sohn mehrfach gegen den Kopf geschlagen und die Mutter sei untätig geblieben. Mehrmals schrie er seine Kinder außerdem mit dem Satz "Be quiet!" an. Mit dem Vorwurf konfrontiert, folgte der Mann den Beamten nur widerwillig zur Dienststelle. Die Zeugin konnte direkt vor Ort vernommen werden und bestätigte die beobachteten Misshandlungen. Zudem habe die Mutter ihr zehn Monate altes Baby ebenfalls angeschrien.

Randale in der Dienststelle

Die Polizei schaltete das Jungendamt der Stadt Köln ein, welches die Kinder zur Sicherheit gegen Mitternacht aus der Obhut der Eltern abholte. Die schwangere 22-jährige Mutter wehrte sich gegen das Vorgehen und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Als der Vater erfuhr, dass seine Kinder in die Obhut des Jugendamtes gebracht wurden, rastete der Mann auf der Dienststelle aus. Er riss eine Bank aus ihrer Verankerung, schlug Sicherheitsglas kaputt und zerstörte eine Tür. Schließlich musste er mit Pfefferspray in Schach gehalten und anschließend gefesselt werden. Ein Notarzt wurde hinzu gerufen, um den Mann zu beruhigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen das Ehepaar aus Overath lagen keine Haftbefehle vor, weshalb beide wieder entlassen wurden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen beide wegen des Verdachts auf Misshandlung von Schutzbefohlenen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.