KÖLN. Bei einem Geburtstag spielten Kinder am Samstag in einem Gebüsch an der Laurenz-Kiesgen-Straße in Köln. Ein Siebenjähriger machte dabei eine Entdeckung, die wenig später der Polizei helfen sollte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.05.2019

Ein aufmerksamer Siebenjähriger hat am Samstagabend in Köln zur Überführung eines mutmaßlichen Diebes geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, spielte der Junge gemeinsam mit anderen Kindern gegen 17 Uhr in einem Gebüsch hinter einem Wohnhaus auf der Laurenz-Kiesgen-Straße und fand dort eine Tüte mit einen Navigations-Festeinbau, einem Lenkrad und weiteren Fahrzeugteilen im Unterholz. Seinen Fund übergab der Junge seinem Vater.

Alarmierte Polizisten konnten die Teile anhand der Gerätenummer des Navigationsgerätes einem BMW zuordnen, der etwa 150 Meter entfernt auf dem Poller-Kirchweg gestohlen worden war. Bereits am Donnerstag hatte der Nutzer des Autos den Diebstahl gemeldet. Als ein 23-Jähriger nun sein Diebesgut abholen wollte, wartete die Polizei bereits und nahm den Mann fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.