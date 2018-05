Vom Dach eines Kinderheims

KÖLN. Vier Kinder sind am Dienstagabend in Köln-Vogelsang auf das Dach eines dreischossigen Gebäudes in Köln geklettert. Die alarmierten Polizisten bewarfen sie mit Steinen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.05.2018

Mehreren Passanten fielen am Dienstag gegen 19 Uhr in Köln-Vogelsang Kinder auf, die sich auf dem Dach eines dreigeschossigen Kinderheimes befanden. Offensichtlich waren sie über ein Gerüst dorthin gekommen.

Als alarmierte Polizeibeamten versuchten, die Kinder wieder vom Dach zu holen, zeigten diese sich sehr aggressiv. Wie die Feuerwehr der Stadt Köln mitteilt, bewarfen sie die Polizisten mit Kieselsteinen und liefen weiter auf dem Dach herum. Die Polizisten riefen daher die Feuerwehr zur Unterstützung. Der gelang es dann letztendlich mit Höhenrettern die vier Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren zu sichern und der Polizei zu übergeben.