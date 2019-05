Polizei auf Zeugensuche

Köln. Mit offensichtlich schlechten Absichten haben drei Kinder am Freitagabend in Köln-Sürth für Unruhe gesorgt. Zeugen zufolge warfen sie Passanten eine Gehwegplatte vor die Füße, schossen mit einer Zwille auf Schiffe und pöbelten Partygäste an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2019

Die Polizei ist auf der Suche nach drei Kindern, die am Freitagabend Passanten am Rheinufer in Köln-Sürth belästigt haben sollen. Gegen 19 Uhr schossen sie der Polizei nach mit einer Zwille gegen ein Partyboot, das in Höhe der Ernst-Volland-Straße vor Anker ging, später pöbelten sie die darauf Feiernden an.

Außerdem sollen sie von einer Mauer herab eine Gehwegplatte geworfen haben, der ein Fahrradfahrer nur knapp ausweichen konnte. Ein Spaziergänger sagte weiterhin aus, er sei von den Kindern beschimpft und mit einer Bierflasche beworfen worden.

Die drei Minderjährigen werden zwischen zwölf und 14 beschrieben, hätten schwarze Haare und schwarze oder blaue Jogginghosen getragen. Einer von ihnen, der vermutlich Leon heißt, sei etwas korpulenter und mit einem Halstuch maskiert, dazu trug er ein schwarzes T-Shirt mit grüner Aufschrift und eine schwarze Kapuzenweste. Die anderen beiden waren mit einem grau-schwarzen Pullover und einer hellblauen Jacke bekleidet.

Augenzeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Köln unter 0221-2290 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de mitzuteilen.