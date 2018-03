GA gelistet

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2

Köln. Wo kann man in Köln ein frisch-gezapftes Kölsch in urigem Ambiente trinken? Wir haben zehn einschlägige Kölner Brauhäuser aufgelistet und kurz vorgestellt.

Von Dierk Himstedt, 09.03.2018

Lecker Kölsch - das ist das Motto in den einschlägigen Kölner Brauhäusern. Ein anderes Motto ist auch gar nicht gestattet - dafür sorgen schon die Köbesse, die schlagfertigen Kellner in den Kölsch-Brauereien der Domstadt. Wer das nicht weiß, muss halt einstecken. Normal. "Wasser? Wasser gibt's auf'm Klo. Hier gibt's nur Kölsch, Liebchen!" Hemdsärmelig geht's halt zu in der Kölner Brauhauskultur. Wer das mag, hier ein paar Einkehr-Tipps:

1 Früh am Dom

Den Heinzelmännchenbrunnen im Blick und den Köbes im Genick. Das Früh am Dom ist einer der beliebtesten Brauhäuser für die Besucher der Rheinmetropole. Wenn auch nicht mehr immer in kölscher Sproch, so doch stets mit einstudierten unverschämten Sprüchen, bedienen die Früh-Köbesse in souveräner Manier ihre überregionale und internationale Kundschaft.

Adresse: Robert-Bosch-Straße 15-17, 50769 Köln

Öffnungszeiten: Mo - Fr 11-24 Uhr, Sa, So, Feiertage 9-24 Uhr

Reservierungen: 0221/26130, www.frueh.de

2 Sion

Wer vom Kölner Dom in Richtung Alter Markt geht, kommt fast automatisch beim Brauhaus Sion vorbei. Aufgrund seiner Nähe zum Wahrzeichen Kölns wurde es daher bis 1936 auch "Dombrauerei" genannt. Nach dem sein Vater Jean Sion das Brauhaus im Jahre 1912 erwarb, übernahm es sein Sohn Hans in besagtem Jahr 1936. Hans Sion hat vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg viel für den Erfolg des Kölsch-Bieres getan und wurde daher auch als "Vater des Kölsch" geehrt.

Adresse: Unter Taschenmacher 5, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Mo - Do 11.30-24 Uhr, Fr - Sa 11.30-1.30 Uhr, So 11.30-24 Uhr

Reservierungen: 0221/2578540, www.brauhaus-sion.de

3 Peters in der Altstadt

Einer der jüngeren Brauhäuser in der Kölner Altstadt ist das Peters, nahe dem Alter Markt. Erst 1994 eröffnet, steht es aber auf historischen Fundamenten. Denn ursprünglich befand sich dort an selbiger Stelle das erstmals 1544 erwähnte Brauhaus "Zum Kranz", das bis zum Jahr 1898 eines der beliebtesten Kölsch-Häuser Kölns war.

Adresse: Mühlengasse 1, 50667 Köln

Öffnungszeiten: täglich 11-0.30 Uhr

Reservierungen: 0221/2573950, www.peters-brauhaus.de

4 Gaffel Haus

Foto: Brauhaus "Zum Prinzen"

Im ältesten noch stehenden Haus am Alter Markt in der Kölner Altstadt befindet sich das Gaffel-Brauhaus "Zum Prinzen". Das erstmalig im Jahr 1213 erwähnte Gebäude war ursprünglich gar keine Gaststätte, sondern lange Zeit ein Bürgerhaus. Im Zweiten Weltkrieg brannte es bis aufs Mauerwerk aus und wurde 1955 mit großem Aufwand wiedererrichtet. Im Jahr 1987 übernahm schließlich Gaffel das Haus. Im Gastraum erinnert eine historische Tafel mit 22 Wappen an die 22 "Gaffeln", den politischen Armen der Handwerkszünfte in Köln.

Adresse: Alter Markt 20-22, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Mo - Do 12-24 Uhr, Fr - Sa 11-1 Uhr, So 11-23.30 Uhr

Reservierungen: 0221/2577692, www.gaffel-haus.de

5 Sünner Keller

Auch rechtsrheinisch lässt sich gut brauhäusiges Kölsch trinken. Der Sünner Keller in Köln-Kalk lockt vor allem bei warmen Temperaturen. Denn im großen Biergarten ist an den Tischen für rund 400 Besucher Platz. Etwas Besonderes ist aber auch der Gewölbekeller. Früher als Eiskeller für das frisch gebraute Kölsch genutzt, ist er heute ein beliebter Ort für Betriebs- oder Geburtagsfeiern.

Adresse: Kalker Hauptstraße 260-262, 51103 Köln

Öffnungszeiten: Di - Do und So 17-24 Uhr (maximal), Fr - Sa 15-24 Uhr (maximal), Mo ist Ruhetag

Reservierungen: 0221/98557400, www.suenner-keller.de