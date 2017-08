Schädlingsbefall im Vorgebirge

RHEIN-SIEG-KREIS. Die vom Borkenkäfer befallenen Bäume im Forstbezirk Vorgebirge müssen schnell entfernt werden. Fichten sind durch Trockenheit geschwächt.

Von Stefan Hermes, 08.08.2017

Arne Wollgarten ist als Forstinspektor zuständig für etwa 1000 Hektar Privat- und Kommunalwald im Forstbetriebsbezirk Vorgebirge, das heißt in der Stadt Bornheim, in der Gemeinde Alfter nördlich der B 56 und in der Gemeinde Swisttal. Der 34-jährige Revierförster hat derzeit alle Hände voll zu tun. Denn er muss die durch den Borkenkäfer entstandenen Schäden dokumentieren und die befallenen Bäume entfernen lassen, damit sich der Schädling nicht noch weiter ausbreitet. „Nur etwa ein halber Hektar ist vom Käfer befallen, das ist verhältnismäßig wenig“, sagt Wollgarten.

Durch Holzeinschlag und Pflegemaßnahmen bereitet Wollgarten den Wald auch auf den Klimawandel vor. Er soll vielseitiger und dadurch widerstandsfähiger gegen Stürme und längere Trockenperioden werden. In der Tendenz wird der Anteil an Nadelhölzern geringer, der Anteil an Laubhölzern größer. Derzeit ist das Verhältnis in etwa ausgeglichen. Zum Forstbetriebsbezirk Vorgebirge gehören etwa 550 Waldbesitzer. Von den insgesamt etwa 250 Hektar an Fichtenbeständen werden etwa 80 Hektar bearbeitet. Bei der Durchforstung und den notwendigen Baumfällungen wegen des Borkenkäferbefalls achtet Wollgarten darauf, Kahlschläge zu vermeiden.

Lange Trockenperioden haben die Fichtenbestände geschwächt und damit für Buchdrucker und Kupferstecher, so heißen die für Fichten bedrohlichsten Arten der Borkenkäfer, angreifbar gemacht.