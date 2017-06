Gespräch mit Mitgliedern des Wahlausschusses im Seelsorgebereich Swisttal

Am 11. und 12. November finden in den NRW-Diözesen wieder Wahlen für die Pfarrgemeinderäte statt. Wahlberechtigt sind in ihren jeweiligen Pfarrgemeinden alle Katholikinnen und Katholiken, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. Wer über 16 Jahre ist, kann sich selbst zur Wahl stellen, um im Pfarrgemeinderat Kirche mitzugestalten. Interessierte in Swisttal können sich bis zum 30. Juni im Pfarrbüro, 0 22 26/27 00, melden oder Kontakt mit amtierenden PGR-Mitgliedern aufnehmen. Allgemeine Informationen gibt es unter www.kirche-waehlen.de/erzbistum-koeln.