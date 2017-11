Videoüberwachung installiert

An den Kölner Ringen läuft ab Dezember am Wochenende und vor Feiertagen nachts die Videoüberwachung.

Köln. Nachdem im Sommer bereits an der Domplatte Videokameras installiert worden waren, ist es jetzt auch an den Kölner Ringen so weit. Die Polizei hofft, Straftaten dadurch schneller aufzuklären oder sogar verhindern zu können.

Von Charlotte Pekel, 20.11.2017

Seit Ende letzter Woche läuft nun auch die Videoüberwachung an den Kölner Ringen. 18 von 19 Kameras seien derzeit noch bis Ende des Monats im Testbetrieb, erklärte André Faßbender von der Pressestelle der Kölner Polizei auf Anfrage. Anfang Dezember sollen die Videokameras dann offiziell in Betrieb gehen.

Bei der Installation der Kameras habe man im Gegensatz zur Domplatte "das Zeitfenster eingehalten", so Faßbender. Am Dom seien inzwischen 25 Kameras in Betrieb. Ihre Anbringung hatte sich im Sommer verzögert, weil instabile Masten ausgetauscht werden mussten.

Bei der Videoüberwachung werden Panomera-Kameras eingesetzt, die aus mehreren Bildern eine Aufnahme zusammenstellen können. Die Live-Aufnahmen werden zu bestimmten Tageszeiten von Beamten im Polizeipräsidium in Kalk verfolgt.

Videoüberwachung nur nachts

An den Ringen ist die Überwachung am Wochenende und vor Feiertagen von 23 Uhr bis sieben Uhr morgens geplant. Die Überwachung mache hier nur nachts Sinn, weil die Ringe tagsüber eine Einkaufsmeile seien und erst nachts zur Partymeile würden, sagte Polizeisprecher Dirk Weber im Juli auf Anfrage. Dann müssten die Beamten auf Prügeleien und Straftaten vorbereitet sein.

Weber erklärte, die Kameras können der Polizei dabei helfen, schneller auf Straftaten zu reagieren oder sie sogar zu verhindern. Die Aufnahmen darf die Polizei 14 Tage lang speichern. Werden Straftaten verfolgt, dürfen die Aufnahmen auch länger verwendet werden.