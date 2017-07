Spektakuläre Rettung am Sonntag

Eine Gondel der über den Rhein führenden Kölner Seilbahn hat sich am Sonntag an einer Seilbahnstütze verkeilt. Rettungskräfte versuchten, betroffene Fahrgäste aus den sich nicht mehr bewegenden Gondeln herauszuholen.

Köln. Wie kann sich eine Gondel der Kölner Seilbahn so verkeilen, dass Dutzende Menschen nur noch von Höhenrettern gerettet werden können? Köln sucht nach den Gründen für den Seilbahn-Notfall.

Von Jörg Manhold und Marcel Wolber, 31.07.2017

Nach dem Seilbahnnotfall über dem Rhein und einer mehrstündigen Rettungsaktion wachsen in Köln die Fragen an den Betreiber der Touristenattraktion. Die Leute hätten ein Recht, zu erfahren, warum sie dort festhingen, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln am Montag. Die Aufbereitung sei nun Aufgabe der zuständigen Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Dass technisch etwas versagt habe, sei offenkundig. „Es gilt, das aufzubereiten“, sagte die Sprecherin. „Der Stadt ist es nicht egal, ob da einfach Leute in der Luft hängen.“

Eine Gondel der über dem Rhein schwebenden Seilbahn hatte sich am Sonntag bei bestem Ausflugswetter verkeilt. 65 Menschen musste aus der stillstehenden Bahn gerettet werden. Da ein Großteil der 32 Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Nach Angaben der KVB wurde niemand verletzt. Ein Mann wurde vor Ort wegen Kreislaufproblemen behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Man werde sich „zeitnah mit den Menschen in Verbindung setzen, die von der Rettungsaktion betroffen waren“, kündigten die KVB an. Der Seilbahnbetrieb wurde vorerst eingestellt.

Seilbahn-Rettung in Köln

Die Höhenretter sind an der Kölner Seilbahn im Einsatz.

Unter der Seilbahn beobachten zahlreiche Schaulustige den Einsatz.

Die Kölner Seilbahn.

Bei einer Pressekonferenz am Montagmittag entschuldigte sich Jörn Schwarze, Vorstand der KVB, noch einmal bei allen Gästen der Seilbahn. "Wir tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Fahrgäste nicht den erhofften entspannten Sonntagnachmittag hatten. Und wir entschuldigen uns dafür, dass es für sie so ein spannender Nachmittag wurde, insbesondere weil auch viele Kleinkinder abgeseilt werden mussten."

Zum Notfall an sich sagte Schwarze: "Der automatische Sicherheitsstopp der Bahn ist um 15.23 Uhr erfolgt, weil sich eine Kabine verklemmt hatte. Nachdem der Versuch, die Seilbahn wieder einzugleisen, gescheitert ist, war klar, dass wir eine externe Rettung einleiten müssen."

Dass sich die Kabine verklemmte, erklärte Schwarze so: "Ein Serviceseil hat sich an der Aufhängung einer Kabine und dann im Einlauf des Transportseils, über das die Rollen laufen, verfangen." Wie das passiert ist, sei nun zu überprüfen. Wind könne nach seiner Ansicht aber nicht die Ursache sein.

Als Höchstwerte nannte er Windstärken von zwölf und 15 Metern pro Sekunde für die linke beziehungsweise rechte Seite der Bahn. "Bei Windstärken von 16 Metern pro Sekunde müssen wir den Betrieb einstellen", so Schwarze. Allerdings beinhalte der Wert natürlich auch einen gewissen Sicherheitspuffer. Auch die entsprechenden TÜV-Abnahmen und Sicherheitwartungen seien alle den Vorschriften gemäß durchgeführt worden. Nach Angaben der Verkehrs-Betriebe sollen der TÜV Rheinland und ein externer Gutachter nach der genauen Ursache suchen.

Johannes Feyrer, Direktor der Kölner Feuerwehr, zeigte sich froh und dankbar, dass der Einsatz so reibungslos abgelaufen sei. "Das war kein ungefährlicher Einsatz", sagte er. Dabei habe er angesichts der vielen Schaulustigen am Rheinufer manchmal den Eindruck gehabt, dass dort ein Sonntagsnachmittagsevent mit besonderer Attraktion stattgefunden habe. "Das war es für uns nicht. Unsere Einsatzkräfte haben alles gegeben."

Mit Verwunderung habe er festgestellt, dass es der Notfall bis in die New York Times geschafft habe und Glückwünsche sogar aus Japan und Kanada bei seinem Team eingegangen seien. "Dadurch wird einem erst die Dimension des Einsatzes von außen betrachtet bewusst, den wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen haben.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte bereits am Sonntag von der KVB einen „detaillierten Bericht zu diesem - man muss leider sagen - erneuten Versagen“ gefordert. Er sollte in einer Sitzung des Hauptausschusses der Stadt am Montag vorgestellt werden. Auch die in Köln oppositionelle SPD forderte, den Zwischenfall nun schnell zu untersuchen und weitere auszuschließen. „Ich halte es allerdings für verfrüht, dass die Oberbürgermeisterin den Kölner Verkehrs-Betrieben pauschal ein „Versagen“ vorwirft, ohne eine Untersuchung abzuwarten. Das ist unseriös“, erklärte die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Susana dos Santos Herrmann.

Die Kölner Seilbahn Die Kölner Seilbahn war im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 1957 gebaut worden, um neben der Hohenzollernbrücke eine weitere Verbindung über den Rhein zu schaffen und das Gartenschaugelände von Norden her zu erschließen. Sie verknüpfte den Inneren Grüngürtel, Zoo und Flora mit dem Rheinpark. Es handelte sich um eine viersitzige Kleinkabinenbahn. Sie konnte bis zu 2400 Menschen pro Stunde transportieren. Später musste sie aus verkehrstechnischen Gründen abmontiert werden. Die modernisierte und auf 935 Meter verlängerte Rheinseilbahn nahm ihren Betrieb am 22. August 1966 auf. Zurzeit wird in Bonn diskutiert, ob eine Seilbahnverbindung aus dem ehemaligen Regierungsviertel bis auf den Venusberg der hohen Verkehrsdicht dort abhelfen könnte.

Wuppertal bleibt bei Seilbahn-Plänen

Andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die aktuell über neue Seilbahn-Projekte nachdenken, ließen sich von dem Vorfall zunächst nicht beeindrucken. Sowohl Wuppertal als auch Bonn erklärten, an ihren bisherigen Plänen festhalten zu wollen.

„Die Seilbahn in Köln ist überhaupt nicht baugleich mit unserem Projekt“, sagte ein Wuppertaler Stadtsprecher am Montag. Der Wuppertaler Stadtrat hat vor drei Wochen den Bau der Seilbahn unter bestimmten Voraussetzungen beschlossen. Das rund 82 Millionen Euro teure Projekt soll die innerstädtischen Verkehrsprobleme lindern und die im Tal gelegene Innenstadt besser mit der Universität verbinden. Die 22 000 Studenten fahren bislang in oft überfüllten Bussen. Die geplante Seilbahn hat eine Länge von 2800 Metern und überwindet 165 Höhenmeter. Eine Bürgerinitiative bekämpft das Vorhaben.