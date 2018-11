Köln. Am Donnerstagmorgen ist es in Köln Weidenpesch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde in einem U-Bahn Tunnel von der Stadtbahnlinie 15 erfasst und tödlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.11.2018

Laut Polizeiangaben hatte der Fahrer der Stadtbahn Linie 15 gegen 8.10 Uhr am Donnerstagmorgen gemeldet, dass er in der Tunnelröhre in Höhe der Neusser Straße/Theklastraße offensichtlich einen Menschen mit der Bahn erfasst habe. Die Polizei hatte daraufhin den männlichen Leichnahm gesucht und gefunden.

Der Unfallhergang ist bisher noch unklar. Die Strecke bleibt aufgrund des Rettungseinsatzes und zur genauen Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt. Die KVB setzt Ersatzbusse ein. Der Bahnfahrer steht erheblich unter Schock und befindet sich derzeit in ärztlicher Betreuung.