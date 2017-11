Mutmaßlicher Täter gefasst

Köln. Eine 39-Jährige ist bei einem Messerangriff in Köln-Meschenich schwer verletzt worden. Der mutmaßliche 30-jährige Täter wurde am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen. Er hatte auffällige Blutspuren an den Händen.

Von Dierk Himstedt, 02.11.2017

Eine 39-Jährige ist laut Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen im Kölner Stadtteil Meschenich bei einem Angriff mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Aufgrund eines Notrufs gegen 4 Uhr morgens konnten die Rettungskräfte die schwer verletzte Frau rechtzeitig in ein Krankenhaus bringen. Dort wird sie aktuell intensiv medizinisch betreut. Laut Angaben der Klinik ist ihr Gesundheitszustand stabil.

Die Einsatzkräfte der Kölner Polizei konnte am Tatort in einer Wohnung in der Blasiusstraße einen 30-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der zum Zeitpunkt der Festnahme blutverschmierte Hände hatte. Der Mann wurde zur weiteren Beweisaufnahme vorläufig festgenommen. Die Mordkommission hat nun die Ermittlungen übernommen.

Zum Hintergrund der Tat konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Sie geht aber aktuell Hinweisen nach, die möglicherweise auf Drogenkonsum in der Wohnung der Tat hindeuten. Weitere Informationen werden nicht vor Freitag erwartet.