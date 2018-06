Polizei nimmt mutmaßlichen Hehler fest

Köln. Eine 51-jährige Kölnerin hat ihr gestohlenes Rad auf einer Auktionsplattform wiedergefunden und die Polizei verständigt. Diese konnte den mutmaßlichen Hehler festnehmen.

Von Sandra Andritzke, 28.06.2018

Am Dienstag hat die Polizei im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen einen mutmaßlichen Hehler festgenommen. Der 45-Jährige hatte nach Angaben der Polizei zuvor auf einer Auktionsplattform ein gestohlenes Fahrrad zum Kauf angeboten. Die rechtmäßige Besitzerin - eine 51-jährige Kölnerin - hatte ihr Zweirad auf der Plattform wiederentdeckt und die Beamten verständigt.

Das Damenrad wurde in der vergangenen Woche aus einem Innenhof in der Südstadt gestohlen. Am Montag stellte sie fest, dass ihr Fahrrad bei "Ebay Kleinanzeigen" zum Kauf angeboten wurde. Die Kölnerin vereinbarte mit dem Anbieter eine Übergabe für Dienstagabend. Dort erschien sie mit Beamten der Ermittlungsgruppe Fahrrad, die den 45-Jährigen vorläufig festnahmen.

Aufgrund von fehlenden Haftgründen wurde der einschlägig Polizeibekannte wieder entlassen, ihn erwartet aber ein weiteres Strafverfahren wegen Hehlerei.