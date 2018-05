Strafverfahren eingeleitet

Köln. Eine 19-Jährige aus Köln ist am Wochenende durchgedreht und hat vier Polizisten verletzt. Eine Gruppe von betrunkenen Männern erschwerte den Einsatz und umzingelte die Beamten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2018

Vier verletzte Polizisten, ein beschädigter Streifenwagen, die Bedrängung durch eine betrunkene Gruppe und eine Strafanzeige gegen eine 19-jährige Kölnerin: Das ist das Fazit eines Einsatzes am Wochenende. Wie die Polizei am Montag mitteilte, patrouillierte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag in der Kölner Altstadt, als sie gegen 2.30 Uhr im Bereich der Hühnergasse lautes Gebrüll hörte. Eine 19-Jährige schlug dort auf eine 20-Jährige ein.

Als sie die Polizisten sah, versuchte die Täterin zu flüchten. Nachdem sie der Aufforderung stehenzubleiben nicht nachkam und einer der Beamten die Frau festhielt, schlug sie unvermittelt auf den Polizisten ein und beleidigte ihn. Die offenbar unter Drogen stehende Frau riss sich los und griff erneut die 20-Jährige an.

Gegen ein erneutes Einschreiten der Polizei setzte sich die Frau erneut zur Wehr. "Auch mit gemeinsamer Kraft gelang es den beiden Polizisten kaum, die 19-Jährige zu bändigen", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Polizisten von Gruppe umzingelt

Die Arbeit für die Beamten wurde durch das Geschrei der Frau noch erschwert, da dieses stark angetrunkene Besucher der umliegenden Gaststätten anlockte. Mehrere Männer solidarisierten sich mit den Frauen, umzingelten die Polizisten und kamen ihnen nach Angaben der Beamten bedrohlich nahe. Erst durch weitere Streifenwagenbesatzungen und Polizeihunde konnte die Gruppe zurückgedrängt werden.

Die 19-Jährige war jedoch immer noch nicht zu beruhigen und sollte daher in Gewahrsam genommen werden. Als sie gefesselt werden sollte, trat und schlug sie weiter um sich. Während der Fahrt ins Präsidium bespuckte und biss die Kölnerin eine Polizistin, durch mehrere Tritte beschädigte sie den Streifenwagen. "Nur mit einem hohen Kraftaufwand", so die Polizei, konnte ein Angriff auf die Fahrerin des Autos verhindert werden.

Den Rest der Nacht verbrachte die junge Frau in einer Zelle, ihr wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Für die 19-Jährige hat die Nacht noch ein Nachspiel: Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.