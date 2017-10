Im Garten überfallen

Köln. Zwei Maskierte hatten in Köln-Klettenberg einem Hausbesitzer aufgelauert und ihn überfallen. Nicht das erste Mal, dass der Kölner Opfer eines Überfalls wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2017

Solche Bilder liefert wohl sonst nur ein Krimi. Die Nachbarn in Köln-Klettenberg am Samstagmorgen beobachteten einen Raub, eine Verfolgungsjagd und einen Verbrecher, der unerkannt mit einer Sporttasche flüchtete. Der betroffene Hausbesitzer hatte schon im Mai unerwünschten Besuch und reagierte nun prompt.

Am Samstagmorgen überraschten zwei Maskierte erneut den 59 Jahre alten Hausbesitzer in seinem Garten. Sie hatten ihm gegen 8 Uhr aufgelauert und versuchten, ihn auszurauben, als er in den Garten trat. Einer der Maskierten packte den 59-Jährigen und schlug auf ihn ein. Während das Opfer um Hilfe rief, flüchtete der Angreifer in Richtung Johannes-Greferath-Straße. Die Nachbarn bemerkten die Situation und riefen die 110.

Der Überfallene reagierte prompt. Offenbar hatte er aus der unliebsamen Erfahrung im Mai gelernt: Damals, am 8. Mai, hatten zwei Unbekannte ihn in seinem Garten in der Heinrich-Nauen-Straße überfallen, gefesselt und beraubt. Sie konnten unerkannt fliehen. Nach dem Überfall am Samstag setzte sich der Kölner auf seinen Roller und nahm die Verfolgung auf. Daraufhin klingelte das Telefon bei der Polizei gleich mehrfach, denn die Anwohner teilten den Beamten die Fluchtrichtung mit. Im Klettenbergpark stellte ein Streifenteam den mutmaßlichen Räuber. Polizeibeamte nahmen den 18-Jährigen fest.

Gleichzeitig beobachteten die Nachbarn einen weiteren Maskierten vom Grundstück kommen. Der dunkel gekleidete Mann lief in Richtung

August-Macke-Straße. Er trug eine schwarze Sporttasche bei sich.

Nun sucht das Kriminalkommissariat nach Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Unbekannten machen können. Noch immer werden zudem die Täter vom 9. Mai gesucht. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer der Unbekannten habe einen auffälligen, dunkelhaarigen "Undercut-Schnitt" gehabt, sein Begleiter sei hellblond gewesen. Einer war 1,70 Meter groß. Der andere etwas größer. Der Überfallene sagte damals, die Täter hätten ihm ein Messer vorgehalten und mit massiven Drohungen in "einwandfreiem Deutsch mit türkischem Akzent" seine Tresorschlüssel erzwungen.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 entgegen.