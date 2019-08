Flucht vor der Polizei

Köln-Mülheim. Am Donnerstagmittag hat die Kölner Polizei einen SUV in Mülheim beschlagnahmt. Der polizeibekannte Fahrer war zuvor vor einem Streifenwagen geflohen und hatte während der Fahrt den Platz mit seiner Beifahrerin getauscht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2019

Ein 32-Jähriger hat sich am Donnerstagmittag eine Verfolgungsjagd mit der Kölner Polizei geliefert. Laut Bericht fiel der Mann einem Streifenwagen gegen 14.30 Uhr auf, als er vor einem Sportstudio im Stadtteil Mülheim in einen grauen Audi Q7 stieg und losfuhr. Die Beamten folgten dem SUV in Richtung Mülheimer Platz und schalteten das Signal "Stopp Polizei" ein. Der Mann wendete daraufhin, hielt an einer Bushaltestelle, wo er eine Zwölfjährige und eine 31-Jährige einsteigen ließ, und gab dann mit noch offenstehenden Türen Gas.

Während der Verfolgung fuhr der Audi mit so starken Schlangenlinien über den Clevischen Ring, dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. Als der SUV schließlich anhielt, saß der 32-Jährige auf dem Beifahrersitz. Er hatte seinen Platz mit der 31-jährigen Frau getauscht. Die Polizei beschlagnahmte den Audi. Der 32-jährige Fahrer ist polizeibekannt. Welche Konsequenzen ihn nach der Verfolgungsjagd erwarten, ließ die Polizei offen.