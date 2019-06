Polizei fahndet nach Tätern

Köln. Nach zwei Unbekannten fahndet die Polizei Köln, die am Dienstagnachmittag an einer Auseinandersetzung in Köln beteiligt waren. Dabei erlitt ein Kölner mehrere Stichverletzungen.

Von Jill Mylonas, 26.06.2019

Derzeit fahndet die Polizei Köln nach zwei Unbekannten, die am Dienstagnachmittag in Köln an einer Auseinandersetzung mit vier Männern vor der Stadtbibliothek am Josef-Haubrich-Hof beteiligt gewesen sein sollen. Laut Polizei erlitt ein 35-jähriger Kölner dabei mehrere Stichverletzungen, ist inzwischen aber außer Lebensgefahr. Die Ermittler werten derzeit Videomaterial aus.

Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten mit folgender Beschreibung: Einer der Männer soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von schmächtiger Statur sein. Er soll dunkles Haar und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt getragen haben. Mindestens einer der Tatverdächtigen flüchtete gegen 17.30 Uhr mit einem Messer in der Hand über die Fleischmengergasse in Richtung Bayardsgasse.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.