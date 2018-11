Deutschlandweite Umfrage

Köln. Auszeichnung für den Kölner Zoo: Er ist bei einer Umfrage unter mehr als 50.000 Parkbesuchern zum zweitbeliebtesten Zoo in ganz Deutschland gewählt worden.

19.11.2018

Mehr als 50.000 Menschen nahmen an der Erhebung des Freizeitportals parkscout.de teil. Die Umfrage ist die wichtigste der deutschen Freizeitparkbranche und ein verlässlicher Indikator für Besucherzufriedenheit, Kundenfreundlichkeit und Innovationen.

„Besucherurteile sind ein ehrlicher Gradmesser. Daher freut es uns umso mehr, von den 50.000 Umfrage-Teilnehmern in der Kategorie Zoo auf das bundesweite Siegerpodest gewählt worden zu sein“, sagten die Zoovorstände Theo Pagel und Christopher Landsberg. „Die Umfrage wurde unter Zoobesuchern in ganz Deutschland durchgeführt. Dass wir dabei einen Spitzenplatz belegen, zeigt, dass wir deutlich über die Region hinaus Strahlkraft besitzen und Menschen für einen Besuch in Köln begeistern können.“

Platz eins belegte bei der Umfrage die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Auf dem dritten Rang landete der Zoo in Hannover.