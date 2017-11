Vorweihnachtsstimmung in Köln

Köln. Ab dem 27. November ist es auch in Köln so weit: Die Weihnachtsmärkte eröffnen. Wir haben hier die Besonderheiten der jeweiligen Märkte und alle Informationen zu Öffnungszeiten und Lage zusammengetragen.

Von Susanne Schramm, 23.11.2017

Normalerweise kann man auf dem Weg in die Altstadt quer über die Domplatte gehen und sich dadurch die lästige Schieberei durch die Hohe Straße ersparen. Derzeit nicht mehr. Die direkte Umgebung der Kathedrale ist gesperrt. Weil dort, ab Montag (27.11.), einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte Europas seine Pforten öffnet.

Einstweilen wird dort noch hektisch gehämmert, dekoriert und bestückt. Wie auch an anderen markanten Plätzen in der Domstadt. Ab 27. November haben alle großen Kölner Weihnachtsmärkte geöffnet. Wobei zwei von sechsen vorneweg preschen.

1 Weihnachtsmarkt am Stadtgarten

So lädt der romantische Weihnachtsmarkt am Stadtgarten (Venloer Straße 40) unter knorrigen, mit vielen Glühlämpchen bestückten Bäumen., bereits seit Donnerstag, 23.11., zum Verweilen ein. Mehr als 90 Aussteller präsentieren im ältesten Park Kölns zum Teil sehr originelle Geschenkideen (Mo. bis Fr. 16-21.30 Uhr, Sa. /So. 12-21.30 Uhr, www.weihnachtsmarkt--stadtgarten.de).

2 Hafen-Weihnachtsmarkt

Foto: eventleute gmbh Besucher auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt in Köln.

Alljährlich vorneweg segelt auch der Hafen-Weihnachtsmarkt (Bild) in der Südstadt. Direkt am Schokoladenmuseum gelegen, dominiert dort ab Freitag, 24.11., das maritime Flair. Mit Holzschiffen, Planken und weißen Zeltpagoden, die von Segeln inspiriert sind, einer Leuchtturm-Spelunke, Fischspezialitäten aus Hamburg und allerlei exotischen Waren (So. bis Do 11-21 Uhr, Fr./Sa 11-22 Uhr, 26.11. (Totensonntag) geschlossen, www.hafen-weihnachtsmarkt.de).

3 Weihnachtsmarkt am Dom

Jährlich besuchen vier Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt am Dom. Angelegt ist er um eine 25 Meter hohe Fichte herum, er wird überspannt von einem gigantischen Lichterzelt und kann mit mehr als 150 Buden und Ständen punkten (Mo.-Mi. und So. 11-21 Uhr, Do./Fr. 11-22 Uhr, Sa. 10-22 Uhr, www.koelnerweihnachtsmarkt.com).

4 Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt

Seinen Namen „Markt der Engel“ trägt der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt völlig zu Recht; denn überall begegnet man dort den geflügelten Himmelsboten. Nicht nur in Form von Figuren und Emblemen, sondern auch in Form von Darstellern. Und mitunter schaut sogar die Winterkönigin vorbei (Mo. bis Do. und So. 11-21 Uhr, Fr. und Sa. 11-22 Uhr, www.markt-der-engel.de).

5 Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Foto: Thilo Schmülgen Stimmungsvoll: Der Weihnachtsmarkt am Heumarkt mit Dom und Groß St. Martin als Kulisse ist einer von vielen Märkten in Köln.

Von mittelalterlichen Zünften inspiriert präsentiert sich „Heinzels Wintermärchen“. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt (Alter Markt und Heumarkt) ist nach Handwerksgruppen in Gassen eingeteilt und wird von putzigen Kölner Wichteln bevölkert (tgl. 11-22 Uhr, www.heinzels-wintermaerchen.de). Zusatzattraktion: die Eisbahn auf dem Heumarkt, die bis 7. Januar 2018 in Betrieb bleibt (Ruhetage: 24./25.12., ab da 11-21 Uhr geöffnet).

6 Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfsplatz

Last, but not least: das aus Fachwerkhäuschen erbaute „Nikolausdorf“ zu Füßen der Hahnentorburg. Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz gilt als besonders familienfreundlich (Mo. bis Do. und So. 11-21 Uhr, Fr. 11-22 Uhr, Sa. 10-22 Uhr, www.nikolausdorf.com).

Alle hier genannten Weihnachtsmärkte sind bis einschließlich 23. Dezember geöffnet und bieten ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.