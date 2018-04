Polizei bittet um Hinweise

Köln. Am Morgen des 30. Januars dieses Jahres hatte ein Passant am Rheinufer, in Höhe des "Tanzbrunnens" in Köln-Deutz, einen weiblichen Leichnam entdeckt. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto der Toten, da die Frau bislang nicht identifiziert werden konnte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Nach dem Fund einer Toten im Rhein sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität der Frau.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

50 bis 65 Jahre alt, 1,70 Meter groß und etwa 110 kg schwer. Sie hat grau-schwarz-meliertes Kurzhaar und braun-grüne Augen. Am linken Knie hat sie eine etwa zwei Zentimeter lange Narbe

Foto: Polizei Köln Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau?

Zum Zeitpunkt des Auffindens war die Frau wie folgt bekleidet:

graue Kapuzenjacke der Marke "Sheego" (Größe 52) mit der Aufschrift "Easy Life outdoor" im oberen Rückenbereich

dunkelblauer Strickpullover der Marke "Bonita" (Größe XXL)

weißes Baumwollunterhemd der Marke "con-ta" (Größe 44)

weißer BH der Marke "Felina"

grauer Schal mit Punkten

schwarze Jeanshose der Marke "Fabiani" mit Strass-Steinchen im Bereich der vorderen Taschen (Größe 48)

weiße Baumwollunterhose der Marke "con-ta" (Größe 46)

schwarze Wollhandschuhe

Schuhe einer unbekannten Marke (Größe 5)

braune Armbanduhr der Marke "Boccia" mit quadratischem Ziffernblatt und goldfarbener Fassung

In der linken Hosentasche führte die Unbekannte einen kleinen Zierstein und eine Lippencreme der Marke "Bepanthol" mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.