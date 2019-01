Falsche Polizisten am Apparat

In einer neuen Variante des Telefonbetrugs geben sich die Anrufer als Polizisten aus.

Köln. Keine Chance für Betrüger: Clevere Senioren in Köln und Leverkusen haben am Montagabend gleich reihenweise falsche Polizisten am Telefon abblitzen lassen. Lob und Respekt gab es dafür von der echten Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2019

Wie die Polizei berichtet, hatten am Montag zwischen 19 und 23 Uhr Unbekannte bei mehreren älteren Leuten in Köln und Leverkusen angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Innerhalb dieser vier Stunden gingen bei der Kölner Polizei ganze 19 Anzeigen ein, zehn davon aus Köln und weitere aus Leverkusen. Die Betrüger wollten die Senioren dazu bringen, ihnen Auskunft über ihre Finanzen und Wertsachen zu geben. Diese sollten sie dann "sicherheitshalber" gleich einem Beamten übergeben, der bei ihnen zu Hause vorbeikommen könne.

Doch die Rentner ließen sich nicht einwickeln: Sie legten auf, riefen die - echte - Polizei an und erstatteten Anzeige gegen die unbekannten, sowohl männlichen als auch weiblichen Anrufer.

Die Polizei berichtet weiter, dass erst am vergangenen Freitag Zivilpolizisten zwei 22 und 25 Jahre alte Telefonbetrüger im Kölner Stadtteil Mülheim bei einer Bargeldübergabe festgenommen hatten.

Die Behörde weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass jeder sich mit einfachen Mitteln gegen solche Straftäter schützen könne: Wer den Verdacht hat, von einem Betrüger angerufen worden zu sein, sollte keinerlei Auskunft über seine finanziellen Verhältnisse geben und sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern auflegen und die Polizei anrufen. Kein Ermittler oder Beamter der Behörde fordere Senioren auf, ihr Bargeld und ihre Wertsachen auszuhändigen, und die Polizei rufe niemals mit der Notrufnummer 110 an.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" gibt es auch auf www.polizei-beratung.de.