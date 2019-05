Schlägerei und Verfolgungsjagd

Kölner Problemfans sollen am Borussia-Park Gladbacher Ultras angegriffen haben (Symbolbild).

Mönchengladbach. Ein Gruppe gewaltbereiter Fans des 1. FC Köln soll am Donnerstag in der Nähe des Borussia-Parks Gladbacher Ultras angegriffen haben. In der Folge kam es zu einer Verfolgungsjagd samt Hubschraubereinsatz.

10.05.2019

Nach einem mutmaßlichen Angriff von Fans des Zweitliga-Meisters 1. FC Köln auf Anhänger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall hatte sich laut Angaben der Polizei Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände am Borussia-Park ereignet. Gladbacher Anhänger seien von 10 bis 15 Personen attackiert worden. Ein am Boden liegender Fan sei getreten und geschlagen worden. Im Anschluss flüchteten die Angreiger mit einem Lieferwagen.

Die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung. Die Gladbacher Fans hatten sich auf dem Stadiongelände aufgehalten, um Utensilien für das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag abzuholen.

Während der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung ergaben sich Erkenntnisse, dass der weiße Lieferwagen im Bereich Erkelenz auf der B57 von Autos mit MG-Kennzeichen verfolgt wurde. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers - konnten jedoch weder der weiße Transporter noch die verfolgenden Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden.

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach wegen Verdacht des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen der Vorfälle. Die Polizei bittet um Hinweise an 02161/290. (sid/ga)