Das Wort stammt aus dem Sprachgebrauch der Polizei. Eine trennscharfe Definition, was damit genau gemeint ist, gibt es aber nicht. Daher rühren auch in gewisser Weise die Verwirrung und Empörung nach dem Polizei-Tweet. "Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nafri und Neger?" twittert etwa Satiriker Jan Böhmermann an Neujahr.

In der Vergangenheit wurde der Begriff von der Kölner Polizei meist verwendet, um "nordafrikanische Intensivtäter" zu beschreiben. Die "sogenannte Nafri-Szene" gehöre zu den Gruppen, die der Polizei Sorgen machten, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies noch im Dezember der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft beschreibt das Wort ebenfalls als "eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter". Rassistisch sei es nicht gemeint.

Davon abweichend ist allerdings auch eine Definition im Umlauf, wonach das Wort allein eine ethnische Zugehörigkeit beschreiben soll - also Nordafrikaner, unabhängig von einer möglichen Straffälligkeit. In diese Richtung wird beispielsweise ein Polizeisprecher bei "Spiegel Online" zitiert.