Auto in den Niederlanden gefunden

Köln. Die Kölner Polizei sucht nach einem vermissten Mann. Der 47-jährige Carsten André Beckmann soll zuletzt in den Niederlanden gesehen worden sein. Niederländische Polizisten fanden am Dienstag sein Auto.

Die Kölner Polizei sucht nach Carsten André Beckmann. Der 47-jährige Kölner wird seit dem 27. Juni vermisst, zuletzt wurde er in der niederländischen Gemeinde Eindhoven gesehen. Sein Auto, ein BMW, sei von niederländischen Polizisten am Dienstag bei Heel in Limburg gefunden worden. Alle Versuche, Kontakt zum Vermissten aufzunehmen, seien bisher gescheitert, so die Polizei.



Carsten André Beckmann soll etwa 1,75 Meter groß sein, eine atheltische Statur und lange braune Haare haben. Außerdem trägt er einen Oberlippen- und Kinnbart. Die Polizei geht nach aktuellen Hinweisen von einer erheblichen Selbstgefährdung des Gesuchten aus.

Wer hat den Vermissten gesehen hat oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Polizei Köln nimmt Hinweise unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.