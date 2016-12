Nach mehreren sexuellen Übergriffen

16.12.2016 Köln. Die Polizei Köln sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, im Zeitraum von mehreren Jahren mindestens zehn junge Frauen überfallen, sexuell belästigt und in zwei Fällen vergewaltigt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, weisen die Überfälle eindeutige Parallelen auf, was die Tatorte und die Opfer betrifft. Auch die Täterbeschreibungen sind in allen Fällen ähnlich. Die Polizei Köln hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und prüft Zusammenhänge mit weiteren Sexualverbrechen.

Die Tatorte liegen in den Stadtteilen Neustadt-Süd, Altstadt-Süd, Sülz, Lindenthal und Klettenberg. Bei fast allen Opfern handelt es sich um junge Studentinnen, die nachts oder in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg angegriffen wurden. Nach Auswertung aller Fälle sind sich die Ermittler sicher, dass sie einem Serientäter auf der Spur sind, der seinen Opfern zunächst folgt, sie beobachtet und erst kurz vor Erreichen ihrer Wohnungen überfällt.

Nach vorliegenden Beschreibungen dürfte es sich um einen Deutschen handeln. Konkrete Angaben zum Tatablauf sind derzeit nicht möglich, weil deren Veröffentlichung die weiteren Ermittlungen gefährden würde.

Nach dem Angriff auf eine 23 Jahre alte Kölnerin im Stadtteil Sülz am 20. November geht die Ermittlungsgruppe einer heißen Spur nach. Gegen 4.40 Uhr attackierte ein dunkel gekleideter Mann die Frau auf der Joseph-Stelzmann-Straße von hinten und fasste sie im Intimbereich an. Als die Kölnerin schrie, ließ der Mann von ihr ab. Ermittlungen ergaben, dass der Täter mit der 23-Jährigen an der Haltestelle Lindenburg aus einer Stadtbahn der Linie 9 ausgestiegen und ihr gefolgt war.

Der Mann auf dem Foto ist circa 1,75 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er ist schlank und trägt eine Brille. Bei der Tat am 20. November war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.