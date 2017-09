Köln. Am Donnerstag konnte die Kölner Polizei nach monatelangen, intensiven Ermittlungen 50 Kilogramm Heroin in einem Lkw sicherstellen und drei tatverdächtige Männer festnehmen. Die Ladung war als Waschmittel deklariert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2017

Seit mehreren Monaten wurde ein verdecktes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels von Heroin geführt. Laut Angabe der Polizei konnten am Donnerstag 50 Kilo Heroin in einem Lkw sichergestellt und drei Tatverdächtige festgenommen werden. Zwei in Köln lebende türkische Staatsbürger im Alter von 46 und 50 Jahren stehen im Verdacht, über Jahre hinweg Heroin aus der Türkei nach Westeuropa transportiert zu haben.

Um das Heroin unbemerkt über die Grenze zu schmuggeln, wurden sogenannte "Tarnladungen" verwendet. Der Lkw wurde dabei mit legalen Lieferungen beladen, damit der Transport unauffällig erscheint. Am Donnerstag haben die verdeckten Ermittlungen ergeben, dass ein türkischer Lkw, dessen Ladung als Waschmittel deklariert war, auf dem Weg nach Köln sei und eine erhebliche Menge Heroin geladen haben soll.

Die Polizei observierte am Donnerstagvormittag ein Treffen der beiden Tatverdächtigen mit dem 51-jährigen Fahrer des verdächtigen Lkws in Köln Ossendorf. Unmittelbar vor dem Abladevorgang wurden alle drei Männer festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Lkws wurden 50 Kilogramm Heroin gefunden und sichergestellt.

Die beiden Hauptverdächtigen und der Lkw-Fahrer wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.