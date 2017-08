Hafturlaub verbotenerweise verlängert

Köln. Bei Kontrollen in der Kölner Innenstadt sind der Polizei am Sonntag zwei Häftlinge aufgefallen. Beide hatten verbotenerweise ihren Hafturlaub verlängert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2017

Zwei Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt Remscheid haben ihren Urlaub ohne Erlaubnis verlängert. Die Kölner Polizei hat die beiden Männer einen Tag nach ihrem eigentlichen Urlaubsende festgenommen.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, kontrollierte die Bundespolizei bereits am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen 30-Jährigen in Köln. Dabei stellten sie fest, dass er bereits seit einem Tag "überfällig" war und in der Remscheider JVA hätte sein müssen. Dort saß der Gesuchte aufgrund eines Diebstahls.

Wenige Stunden später ging der Polizei dann der zweite Mann ins Netz. Bei der Kontrolle des 65-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof stellen sie fest, dass dieser sich ebenfalls dort nicht mehr aufhalten durfte. Der Mann sitzt wegen Leistungserschleichung im Gefängnis.

Beide Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen und anschließend zurück in die JVA gebracht.