Mit Fahndungsfotos

Nach dem Eigentümer dieses Fahrrads sucht die Polizei in Köln.

Köln. Die Polizei in Köln sucht mit Fahnungsfotos von dem Eigentümer von einem gestohlenen Liegefahrrads. Das Rad fanden die Beamten in der Wohnung eines 29-jährigen Mannes, der wegen Fahrraddiebstahls und Hehlerei festgenommen worden war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2019

Bereits im August war der 29-Jährige Zivilbeamten wegen eines hochwertigen E-Bikes aufgefallen, mit dem er im Kölner Stadtteil Nippes unterwegs war. Die Beamten folgten dem Mann. Als die Polizisten sich zu erkennen gaben, versuchte der Mann zu flüchten. Der Flüchtige konnte überwältigt werden. In den Taschen den 29-Jährigen fanden die Polizisten insgesamt 13 Tüten Marihuana und eine Dose mit Amphetamin. Der Mann musste sich bereits vor einem Haftrichter verantworten und sitzt in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurde das gestohlene Liegefahrrad gefunden.

Hinweise zum Eigentümer des Liegefahrrads nimmt die Polizei in Köln unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.