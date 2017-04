Zeit für die Liebe trotz AfD-Protesten

22.04.2017 Köln. Angesichts der Großdemonstrationen gegen die AfD in Köln hielt die Polizei einen besonderen Service für Brautleute bereit.

Ausnahmezustand in Kölns Innenstadt, Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag: Die Polizei war am Samstag im Großeinsatz in der Rheinmetropole - und fand doch noch Zeit für die Liebe. "Damit der schönste Tag im Leben auch der Glücklichste wird, begleiten heute uniformierte Polizistinnen und Polizisten insgesamt 13 Hochzeitsgesellschaften auf ihrem Weg zum Standesamt in der Kölner Innenstadt", teilte die Kölner Polizei auf ihrer Facebook-Seite mit.

Die Polizei eskortierte Hochzeitsgesellschaften sogar mit Motorradstreifen durch die "chaotischen Verhältnisse" in der Kölner Innenstadt. Ihr "Wedding-Konzept" sehe auch vor, in Einzelfällen in ihrer Mobilität eingeschränkte Hochzeitsgäste mit dem Streifenwagen ans Ziel zu bringen, erklärten die Beamten und fügten hinzu: "Die Polizei Köln wünscht allen Brautpaaren alles Gute für den weiteren Lebensweg."