Mehrere Festnahmen

Köln. Für insgesamt 40 Taten in NRW, Niedersachen und der Schweiz soll eine achtköpfige Einbrecherbande verantwortlich sein. Die Kölner Polizei konnte drei Mitglieder überführen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Die Kölner Polizei konnte mit Hilfe der Schweizer Behörden drei Mitglieder einer achtköpfigen Einbrecherbande überführen. Die Gruppe agierte international und war vermutlich für insgesamt 40 Taten verantwortlich. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen die Täter laut Polizei Köln fünf Wohnungseinbrüche und zwei Hehlerdelikte und in der Schweiz 35 Einbrüche begangen haben.

Im Juni und Juli wurde die Polizei Köln nach zwei Einbruchsversuchen in Duisburg und Düsseldorf auf die Bande aufmerksam. Sie fingen an, gegen die Bandenmitglieder, die alle aus einer Großfamilie zu stammen scheinen, zu ermitteln. Die Täter haben laut Polizei ein großes Netzwerk im In- und Ausland.

Nach den Taten in NRW verlagerten die Einbrecher ihre Geschäfte nach Hildesheim. Danach gingen sie in die Schweiz. In einem gemeinsamen Einsatz mit der Polizei Basel wurden drei Täter der Bande am vergangenen Donnerstag festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Am Montag untersuchte die Polizei drei Wohnungen in den Kölner Stadtteilen Bocklemünd und Ossendorf. Dabei fanden sie Beweismaterial wie Bargeld, Handys und Schmuck. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.