Zeugin meldet Schießerei

10.11.2017 Köln. Wegen Hinweisen auf eine mögliche Schießerei ist ein Musikclub in Köln am Freitagabend geräumt worden. Das Konzert des Rappers Capo wurde abgesagt.

Nach einem Hinweis auf eine möglicherweise geplante Schießerei in dem Kölner Musikclub Bahnhof Ehrenfeld hat die Polizei das Gebäude räumen lassen. Etwa 180 Menschen hätten den Club verlassen müssen, es sei dann aber nichts Verdächtiges entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In dem Club im Stadtteil Ehrenfeld sollte am Donnerstagabend ein Konzert des deutsch-kurdischen Rappers Capo stattfinden.

Der Veranstalter sagte es vorsichtshalber ab und schickte die Gäste fort. Auslöser für den Polizeieinsatz war der Anruf einer Zeugin. Diese hatte den Angaben zufolge zuvor ein Telefonat mitgehört. Dabei habe ein Mann von Schüssen gesprochen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten mit Hunden, wurde aber nicht fündig. Capo meldete sich indes in einem Instagram-Video zu Wort. (dpa)