Sexuelle Übergriffe durch Kinder

19.02.2019 Köln. Kita-Mitarbeiter inszenierten eine Beerdigung ihrer Einrichtung. Damit wollten sie sich wehren - gegen Vorwürfe von Eltern. Die sind nach einem Missbrauch in der Einrichtung aufgebracht.

Ein sexueller Übergriff eines Kindes auf andere Kinder in einer Kita? So ist es in einer katholischen Kita in Köln passiert. Doch über die Aufarbeitung ist ein Streit entstanden, der eskaliert ist.

Der Träger des Montessori Kinderhauses Sankt Johannes kündigte den Betreuungsvertrag der Eltern, deren Kinder von dem Missbrauch betroffen sind. Zudem wurde den Vätern und Müttern bis zum Auslaufen des Vertrags Ende März ein Hausverbot erteilt, wie das Erzbistum Köln am Dienstag mitteilte. Die Kinder werden nun am Eingang empfangen. Betroffen sind neun Familien mit zwölf Kindern.

Laut Erzbistum erfolgte die Kündigung, weil das Vertrauensverhältnis zwischen beiden Seiten „unwiederbringlich zerrüttet wurde“. Die Erzieherinnen seien über Wochen teils persönlich angefeindet worden. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte der Junge Kinder mit einem Stock im Genital- und Analbereich verletzt. Angestiftet wurde er von einem Mädchen, dessen Mutter eine Kita-Mitarbeiterin ist.

Die Erzdiözese verweist darauf, dass nach Bekanntwerden der Vorfälle im September das städtische Jugendamt, der Kinderschutzbund, der Landschaftsverband Rheinland als Aufsichtsbehörde und die Fachaufsicht beim Diözesancaritasverband informiert wurden. Auch die Frühförderstelle Bocklemünd sei als unabhängige Einrichtung einbezogen worden. An einem Abend seien die betroffenen Eltern über eingeleitete Maßnahmen informiert worden, etwa die Anstellung einer weiteren Betreuungskraft und die fortlaufende Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und der Frühförderstelle.

Die Maßnahmen seien von vielen Eltern als positiv bewertet worden, nicht aber von den nun gekündigten Vätern und Müttern, so das Erzbistum. Es habe neue Gerüchte über Vorfälle mit teils massiven Beschuldigungen gegeben. Tatsächlich sei aber kein weiterer Übergriff belegt. Vor diesem Hintergrund hätten Kita-Mitarbeiter dann eine Protestaktion gestartet, von der weder Träger noch Erzbistum vorab informiert gewesen seien.

Laut „Stadt-Anzeiger“ inszenierten Erzieherinnen als Reaktion auf die Anfeindungen eine Beerdigung des Kinderhauses, indem sie Wände mit weißen Tüchern verhängten und in Fenstern Grablichter aufstellten. Zudem erschienen sie in schwarzen Kleidern und stellten Schilder auf mit Slogans wie „Uns reicht's“.

Die Kölner Präventionsexpertin Ursula Enders warf der Einrichtung massive fachliche Fehler vor. Von Anfang an hätte eine auf sexuellen Missbrauch spezialisierte Fachstelle einbezogen werden müssen, sagte die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle „Zartbitter“ auf Anfrage. Denn in solchen Fällen komme es leicht zu Spaltungen zwischen Eltern, die emotional aufgefangen werden müssten. Auch fühlten sich die Erziehungskräfte leicht angegriffen. Die Frühförderstelle Bocklemünd sei nicht auf den Umgang mit sexuellen Übergriffen spezialisiert, sondern auf Entwicklungsverzögerungen.

Unverantwortlich nannte Enders, die nach eigenen Angaben in Kontakt mit betroffenen Eltern steht, das Hausverbot. Es untergrabe das Vertrauen der Kinder in ihre Eltern. Zudem übte Enders scharfe Kritik am Beerdigungsritual. „Das ist psychische Gewalt und Kindesmisshandlung.“ Viele Kinder seien geschockt gewesen, weil sie davon ausgegangen seien, jemand sei gestorben.

Enders verwies darauf, dass „Zartbitter“ oft eng und gut mit katholischen Einrichtungen kooperiere. In diesem Missbrauchsfall aber zeige sich wieder einmal, dass die Kirche als geschlossenes System reagiere und den Konflikt hausintern lösen wolle.

Sexuelle Übergriffe von Kind zu Kind passierten öfter, so Enders. Dazu gehöre auch, dass Kinder anderen etwa Perlen in die Nase stecken. Bei einer Ermahnung, dass dies weh tue, hörten die meisten Kinder damit auf. Wenn Kitas kindgerechte Regeln für Doktorspiele durchsetzten, drohe auch keine Eskalation des Konflikts. (kna)