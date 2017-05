Feuerwehrübung

Foto: Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Köln üben am 11. Mai 2017 in Köln die Rettung eines Pferdes mit Hilfe eines Dummys. Die Kölner Feuerwehr nimmt für sich in Anspruch, die erste Berufsfeuerwehr zu sein, die einen Praxisworkshop für die «Spezialtechnik Großtierrettung» veranstaltet.