Fastelovend auf dem Wasser

KÖLN. Beim Drachenboot-Festival Mitte September am Fühlinger See ist gute Stimmung garantiert. Hobbyteams treten gegeneinander an.

Von Susanne Schramm, 07.09.2017

Als die Chinesen zwischen 581 und 618 v. Chr. die ersten Wettkämpfe mit Drachenbooten austrugen, war das eine ernste Sache. Teams, die Namen wie „MS Testosteron“, „Neander Cops“ oder „Horde bunter Wiehler“ tragen, würde man damals vergeblich gesucht haben. Ganz anders jedoch sieht das vom 15. bis 17. September am Fühlinger See aus, wo die 250 Meter lange Regatta-Strecke drei Tage lang im Zeichen des Kölner Drachenboot-Festivals steht. Wenn die über 100 Teams in die Langboote mit den geschnitzten Drachenköpfen und –schwänzen an Bug und Heck steigen, dann geht es hauptsächlich um Spaß.

Hier treten keine Profis an, sondern Firmenmannschaften, Hobbyteams und Freundeskreise. Nach dem Startkommando „Are you ready? Attention…Go!“ stimmen sie, angefeuert von den Zuschauern, ihre Schlachtrufe an, singen kölsche Lieder und präsentieren sich in fantasievollen Kostümen. Dabei ist (fast) alles erlaubt. Einzige Bedingung: man muss in der Kleidung mindestens 100 Meter weit schwimmen können. Ritterrüstungen sind hiermit also gestrichen.

Besonders jeck sind die Freizeitpaddler beim „Fastelovend-Cup“ am Sonntag, wo traditionell Karnevalsgesellschaften und –tanzcorps wie die Bürgergarde „Blau-Gold“, die „Hellige Knäächte un Mägde“ oder „De Höppemötzjer“ mit von der Partie sind. Aber auch Teams wie „Drachenboot Kunterbunt“ (Bonn), Zillichs Schnelle Wurst (Köln) oder „Paddel-Chaos“ (Düren) sind vertreten. Die Mannschaft mit dem jeweils besten Outfit und dem lustigsten Auftritt wird an jedem Festival-Tag mit dem begehrten Teampreis ausgezeichnet – und darf 2018 gratis wieder dabei sein. Jedes Team besteht aus 14-18 Paddlern und einem Trommler. Boot, Paddel und Steuermann werden vom Veranstalter gestellt. Die Rennen werden an allen Tagen in mehreren Cups ausgetragen, die nach dem ersten Rennen über die Zeit ermittelt werden. So sind gleichstarke Paarungen möglich. Die einzelnen Sprints dauern im Schnitt 70 Sekunden, kein Team scheidet aus, alle fahren ihr Finale und erhalten am Ende einen Pokal. Während auch der Samstag den Bootsleuten vorbehalten bleibt, ist der Freitag „Sporttag Köln“.

Beim Fest für Menschen mit und ohne Handicap findet nicht nur ein Integratives Drachenbootrennen statt, sondern es können an Land auch andere Disziplinen ausprobiert werden. Fürs Boxen, Laufen und Walken muss man sich vorher anmelden, beim Ergometer-Rudern, beim Street-Basketball, Bogenschießen und dem „Viele-kleine-Spiele“-Parcours darf man einfach so mitmachen.