Zeitungsbericht zum Vorgehen

Köln. Zwei Männer brachen im Juli in den Kölner Dom ein. Nun gibt es zufolge neue Erkenntnisse zu dem Vorgehen. Einem Bericht zufolge sollen die Täter planlos gewesen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2017

"Dilettantisch und offenbar ohne Plan" sind zwei Männer in den Kölner Dom eingebrochen. So beschreibt die Kölnische Rundschau das Vorgehen der 29- und 37-Jährigen am 17. Juli und bezieht sich dabei auf Polizeikreise. Demnach sperrten sich die beiden Männer nach ihrem Einbrecher selbst dort ein.

Der Rundschau zufolge stiegen sie auf ein Gerüst am Roncalliplatz in die Kathedrale ein und gelangten über eine Öffnung in 40 Metern Höhe in den Dom. Von dort kamen sie jedoch zunächst nicht mehr weg und wohl auch nicht auf das Gerüst zurück.

Anschließend seien sie dann bei der Suche nach einem Ausweg in die Dom-Werkstatt im Dach gelangt, wo sie mehrere Werkzeuge mitnahmen. „Dort sind Metallschränke aufgebrochen worden, und es wurde Werkzeug entwendet“, schilderte der Sprecher der Dompropstei, Markus Frädrich. Nachdem sie dort die Tür aufbrachen, gelangten sie über eine Wendeltreppe nach unten. Durch das Aufbrechen einer Glastür kamen sie schließlich wieder aus der Kathedrale heraus.

Polizei fahndete nach Tätern

Bei dem Ausbruch wurde der Alarm ausgelöst, der zum Polizeieinsatz rund um den Dom und im Innenraum führte. Der Schaden wurde von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei veröffentlichte nach der Tat Bilder aus einer Überwachungskamera, die die beiden Männer bei ihrem Ausbruch aufnahm. Beide Männer konnten bereits festgenommen werden: Der 29-Jährige reiste mehrere Stunden nach dem Ausbruch nach London, konnte bei der Einreise Ende Juli jedoch am Flughafen Köln/Bonn festgenommen werden. Der 37-Jährige wurde in der vergangenen Woche in Köln gefasst.