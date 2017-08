Neue Details zum Vorgehen

Köln. Zwei Männer brachen im Juli in den Kölner Dom ein. Dabei haben sie ein Baugerüst als Einstiegshilfe genutzt. Allerdings sollen die Täter ziemlich planlos gewesen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.08.2017

Die Einbrecher im Kölner Dom sind über ein Baugerüst in rund 40 Meter Höhe in die Kathedrale eingestiegen. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Gerüst stand am Roncalliplatz.

Erst nach der Diebestour, bei der sie in einer Dombau-Werkstatt hochwertige Bohrmaschinen und Funkgeräte an sich genommen hatten, sei ihnen dann vermutlich aufgefallen, dass ein Rückweg über das Gerüst nicht möglich war. Genaue Details dazu nannte die Polizei zur Vermeidung von Nachahmern nicht.

Auf der Suche nach einem Ausgang gelangten die Männer später an eine Glastür im Südturm, die sie gewaltsam aufbrachen. Eine Videokamera filmte sie dabei. Ihr Diebesgut hätten sie dann vermutlich aus Panik zurückgelassen, sagte der Polizeisprecher. Der Fall hatte vor dreieinhalb Wochen Schlagzeilen gemacht. Zunächst war überhaupt nicht klar, wie die Täter vorgegangen waren.

Mittlerweile sitzen beide Männer in Untersuchungshaft.

Polizei fahndete nach Tätern

Bei dem Ausbruch wurde der Alarm ausgelöst, der zum Polizeieinsatz rund um den Dom und im Innenraum führte. Der Schaden wurde von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei veröffentlichte nach der Tat Bilder aus einer Überwachungskamera, die die beiden Männer bei ihrem Ausbruch aufnahm. Beide Männer konnten bereits festgenommen werden: Der 29-Jährige reiste mehrere Stunden nach dem Ausbruch nach London, konnte bei der Einreise Ende Juli jedoch am Flughafen Köln/Bonn festgenommen werden. Der 37-Jährige wurde in der vergangenen Woche in Köln gefasst.