Top-100 in der Welt

27.03.2019 Köln. Der Kölner Club Bootshaus hat das Berliner Berghain in einer Rangliste der Top-100-Clubs überholt. Damit ist das Bootshaus der beste Club Deutschlands.

Der Kölner Club Bootshaus hat das Berliner Berghain in einer Rangliste der Top-100-Clubs überholt. 2019 werde ein Meilenstein für Kölns Lieblingsclub, schrieb das britische Fachmagazin „DJ Mag“ dazu. Das Bootshaus rangiert auf Platz acht - zwei Plätze vor dem legendären Berliner Club.

Auf Nummer eins schafft es in der Abstimmung erneut Green Valley in der brasilianischen Küstenstadt Camboriú, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Danach folgen der Club Echostage in der US-Hauptstadt Washington und Ushuaia auf der spanischen Insel Ibiza. (dpa)