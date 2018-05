Reker unterschreibt Vorlage

Eine Straßenbahn fährt in Köln an parkenden Autos vorbei.

14.05.2018 Köln. Die Stadt Köln und die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) wollen den Nahverkehr ausbauen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat am Montag eine entsprechende Vorlage unterschrieben, über die der Rat noch entscheiden muss.

Geplant ist, fast die gesamte Stadtbahnflotte (derzeit 382 Fahrzeuge) schrittweise von 2020 an zu erneuern sowie das Busangebot in Köln zu erweitern. Die neuen Bahnen sind länger und können laut Stadt um bis zu 50 Prozent mehr Fahrgäste mitnehmen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker unterzeichnete am Montag eine entsprechende Vorlage.

"Gerade auf den bestehenden Strecken sind die sogenannten Langzüge, die jetzt erstmals in Köln eingesetzt werden sollen, das Mittel der Wahl, um die dringend benötigten Kapazitätssteigerungen zu erreichen.", so Andrea Blome, Dezernentin für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in einer Mitteilung der Stadt.

Ab 2022 sollen zwei Lang- und zwei Kurzzüge getestet werden, die Auslieferung der Serienfahrzeuge sei ab Mitte 2023 vorgesehen.

Das Busangebot soll bereits zum Fahrplanwechsel 2018 erweitert werden. Die „Unibus-Linie“ 142 soll im Abschnitt zwischen Bahnhof Ehrenfeld und Weißhausstraße auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet werden. Die Strecke der Linie 144 wird zum Gewerbegebiet Girlitzweg verlängert, wo auch eine neue Gesamtschule am Wasseramselweg entstehen soll. Dieses Angebot soll bereits nach den Sommerferien 2018 realisiert werden.

Außerdem soll eine neue Linie 124 als Direktbuslinie den Hauptbahnhof mit Ford und dem Gewerbegebiet Feldkassel verbinden. Das Neubaugebiet Sürther Feld soll durch die Buslinie 130 über einen neuen Linienast an das ÖPNV-Netz angebunden. Die Gesamtkosten für diese Verbesserungen betragen 1,76 Millionen Euro. Im Jahr 2019 kommt es zu zusätzlichen Erweiterungen.

Die Stadt rechnet mit Kosten von insgesamt 413 bis 472 Millionen Euro. Der Rat soll in seiner Sitzung am 7. Juni über die Vorschläge entscheiden.

Der Rat der Stadt Köln hat die Verwaltung am 11. Juli 2017 (AN/1008/2017) außerdem damit beauftragt, gemeinsam mit den KVB und in Abstimmung mit der RheinEnergie einen Plan für den weiteren Ausbau des E-Bus-Netzes zu erstellen. Ziel dieser Planung soll eine Umstellung der kompletten Busflotte auf elektrischen Antrieb sein. An der Umsetzung dieses weiteren zentralen Bausteins in der Verbesserung des ÖPNV und des Klimaschutzes in Köln arbeite die Verwaltung derzeit mit Hochdruck. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll noch in diesem Sommer in die politischen Gremien eingebracht werden.

