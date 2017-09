Beteiligung höher als gedacht

Wähler gehen in Köln zum Wahllokal.

24.09.2017 Köln. Wegen reger Beteiligung an der Bundestagswahl hat die Stadt Köln in rund 200 von 800 Stimmbezirken Wahlzettel nachgeliefert. Auch in Königswinter musste nachgeordert werden.

„Wir haben eine exorbitant hohe Wahlbeteiligung“, sagte eine Sprecherin der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. Die Stimmzettel seien mit Taxen zu den Wahllokalen gebracht worden. Auch in Mönchengladbach seien in mindestens einem Wahllokal Stimmzettel nachgeliefert worden, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Auch in den Königswinterer Ortsteilen Sandscheid, Berghausen und Eudenbach mussten Stimmzettel nachgeordert werden, da die Wahlbeteiligung so extrem hoch war. (dpa)