Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei Köln

Wer hat diesen Mann gesehen. Am 12. Februar gegen 12.40 Uhr hat der Gesuchte mutmaßlich einen Juwelier-Laden in Köln-Lindenthal an der Dürener Straße 35 überfallen und eine große Menge Schmuck geraubt. Er war bewaffnet und floh mit einem auffälligen lilafarbenen Damenfahrrad.