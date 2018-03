Polizei bittet um Hinweise

Euskirchen. Anfang März sollen drei Männer ein junges Mädchen am Euskirchener Bahnhof belästigt haben. Als ein Zeuge einschritt, soll dieser verprügelt worden sein. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2018

Am 1. März soll gegen 19 Uhr ein junges Mädchen am Bahnhof in Euskirchen von drei Männern im Alter zwischen 19 und 21 Jahren belästigt worden sein. Die Bundespolizei berichtete am Dienstag von diesem Vorfall. Ein 29-jähriger Zeuge schritt eigenen Angaben zufolge sofort ein, sodass das Mädchen vom Tatort fliehen konnte.

Daraufhin sollen die drei Männer den 29-Jährigen geschlagen und am Kopf und im Gesicht verletzt haben. Die Polizei, die von Zeugen alarmiert wurde, konnte die drei Männer noch am Bahnhof ergreifen. Die Personalien aller Beteiligten wurden festgestellt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Beamten suchen insbesondere nach dem jungen Mädchen, das belästigt worden sein soll, und weiteren Zeugen der Auseinandersetzung.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Hotline 0800/6888000 oder jede andere Polizeistelle entgegen.